Сотрудничавший с ВС России американец Дэниэл Мартиндейл подробно рассказал о своих методах конспирации, включая удаление переписок в Telegram и чистку кэша, чтобы избежать внимания со стороны ВСУ.

Мартиндейл рассказал ,что для сокрытия от внимания ВСУ тщательно удалял все переписки в мессенджере Telegram и регулярно чистил кэш, передает RT.

Американец подчеркнул, что за все время его пребывания на территории ни один представитель ВСУ не проверил его телефон.

По его словам, этому могли способствовать его американский паспорт и активная помощь местным жителям, пострадавшим от боевых действий.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики 27 октября вывезли американского гражданина с подконтрольной ВСУ территории на Украине, где он находился с 11 февраля 2022 года. Он также подчеркнул, что находится в Москве добровольно и помогал ВС России по собственной инициативе, предъявив свой паспорт, свидетельство о рождении и диплом об окончании школы. Американец признался, что надеется заняться фермерством и завести семью в России после окончания спецоперации.