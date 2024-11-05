Украина потеряла населенный пункт Степановка

Украина утратила контроль над населенным пунктом Степановка, расположенным в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 5 ноября, сообщил аналитический ресурс DeepState.

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По данным портала, российская армия ведет активное наступление на Кураховском направлении. Также зафиксированы успехи в районах Колесниковки, Богоявленки и Кременной Балки, передает «Лента.ру».

2 ноября Вооруженные силы (ВС) России освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области.

30 октября Министерство обороны РФ сообщило, что российские бойцы освободили Кругляковку в Харьковской области. Вместе с тем группировка войск «Запад» отразила пять контратак Вооруженных сил Украины.

29 октября ВС РФ освободили город Селидово в ДНР. О взятии города 28 октября также написал украинский ресурс Deep State.

Также сообщалось, что армия Украины покинула большую часть позиций в Горняке на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщил представитель силовых структур российских Вооруженных сил. Он отметил, что военные ВСУ понесли большие потери.