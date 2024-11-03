Зеленский перевел в штурмовые отряды зенитчиков ПВО Patriot

Владимир Зеленский перевел в штурмовые отряды зенитчиков систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в социальной сети Х.

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По ее словам, Зеленский берет людей с аэродромов ПВО, в том числе Patriot, и отправляет их пехотинцами на штурм. Журналистка отмечает, что так Украина вскоре может остаться без противовоздушной обороны.

Ранее Панченко рассказала, что Зеленский запрещает солдатам Вооруженных сил страны (ВСУ) говорить об отступлении.