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Зеленский перевел в штурмовые отряды зенитчиков ПВО Patriot

Владимир Зеленский перевел в штурмовые отряды зенитчиков систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в социальной сети Х.

Зеленский перевел в штурмовые отряды зенитчиков ПВО Patriot
© Lenta.ru

По ее словам, Зеленский берет людей с аэродромов ПВО, в том числе Patriot, и отправляет их пехотинцами на штурм. Журналистка отмечает, что так Украина вскоре может остаться без противовоздушной обороны.

Ранее Панченко рассказала, что Зеленский запрещает солдатам Вооруженных сил страны (ВСУ) говорить об отступлении.

Военные новости
Диана Панченко
Владимир Зеленский
Украина