Украинские войска активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа на Краснолиманском участке фронта, чтобы остановить продвижение российских сил. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил начальник разведки гаубичного артдивизиона 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Артист".

По словам военного, в приоритете разведки обнаружение этих минометов в период их работы, который составляет 5-10 минут. За это время разведчики должны передать координаты, а расчет должен сделать наводку и выстрелить.

"Ну, это все должно быть очень быстро, слаженно, ребята стараются и у них получается", - рассказал "Артист".

3 ноября агентство ТАСС сообщало, что группа украинских военнослужащих попала в окружение в районе села Терны в Донецкой народной республике. За день до этого начальник оперативного штаба разведцентра "Мелодия" 88-й добровольческой бригады "Эспаньола" с позывным "Чукча" рассказал агентству, что подразделения российских войск взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часове Яре.