Несколько человек ранены при обстреле Херсонской области со стороны Украины

Два мирных жителя были ранены в результате обстрела Херсонской области со стороны Украины, всего за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по левому берегу Днепра 72 артиллерийских удара, обстрелам подверглись девять населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник знакомый с ситуацией.

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"В результате обстрела Крынок мирный житель получил ранения, еще один мирный житель получил ранения при обстреле Алешек", - сказал источник.

По данным агентства, в течение дня ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 58 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны Украины произошли ночью.

ВСУ обстреляли: Горностаевку, Каиры, Новую Каховку, Днепряны, Крынки, Алешки, Корсунку, Пролетарку, Песчановку. 31 октября украинские войска нанесли удар по городу Авдеевка в ДНР, в результате чего один из снарядов попал по храму святой Марии Магдалины.