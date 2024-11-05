Новорожденные пострадали при ударе Израиля по больнице в Газе

Не менее шести человек, в том числе новорожденные дети, пострадали при ударе Израиля по больнице в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

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Уточняется, что одному ребенку потребовалась экстренная операция.

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По информации Al Jazeera, получили ранения также медицинский работники и журналисты. Отмечается, что медперсонал отвел детей на нижние этажи, но там не было необходимого для них оборудования.

«Новорожденные и другие попали под прямой обстрел», — подчеркивается в статье.

25 октября сообщалось, что израильская военная авиация нанесла авиаудар по больнице «Камаль Адван» на севере сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее сообщалось, что США проверяют Израиль на нарушения прав человека.