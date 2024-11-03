Стало известно о тестировании списанных спутников НАТО для связи в зоне СВО

Российские специалисты тестируют технологию использования списанных спутников НАТО для спутниковой связи в зоне спецоперации. Об этом рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Он отметил, что списанные спутники НАТО сейчас уже используют радиолюбители для обмена голосовыми сообщениями. Он добавил, что специалисты придумали, как этот же канал связи использовать для цифрового общения. «Мы кодируем цифровую информацию в виде звуковых сигналов, как раньше это происходило в ходе применения модемов dial-up», — пояснил источник.

По словам источника, технология является дешевым способом обеспечения спутниковой связью для работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Австралия передала Украине снятые с вооружения бомбы

Источник ТАСС добавил, что, помимо использования на СВО, технологию могут применять и в гражданской сфере по всей стране для решения разнообразных задач, например, в агротехнологическом комплексе.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие начали проводить боевую обкатку роя дронов в зоне спецоперации на Украине.