Спецоперация на Украине 3 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 ноября 2024 года.

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В Угледаре расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил более десяти снарядов "Града" ВСУ

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» России уничтожил одной ракетой больше десяти снарядов «Града», которые противник выпустил по освобождавшим Угледар российским военнослужащим, сообщает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины выпустили около двенадцати снарядов.

Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь «пакет».

Вертолет Ка-52М уничтожил солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области

Российская военная авиация нанесла удары по противнику в курском приграничье, сообщает РИА Новости.

Вертолет Ка-52М уничтожил живую силу и бронированную технику Вооруженных сил Украины. Вертолетчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск.

За минувшие сутки военные РФ ликвидировали в курском приграничье более 250 украинских солдат и шесть единиц техники.

ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области

Армейская авиация и артиллерия России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает РИА Новости.

Это произошло в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово и Черкасское Поречное.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам семи бригад противника в восьми районах Сумской области.