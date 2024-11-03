Мобилизация: последние новости на сегодня 3 ноября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 ноября 2024, в материале «Рамблера».

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Писатель Николай Украинец пожертвовал госпремию от Бречалова на помощь СВО

Писатель Николай Украинец, который является автором книги про удмуртского партизана, получил от главы Удмуртии Александра Бречалова государственную премию за сохранение истории и принял решение направить ее на нужды спецоперации, сообщает РИА Новости.

Кроме того, указом президента России за вклад в развитие электронной промышленности и достигнутые трудовые успехи награжден коллектив акционерного общества «Элеконд».

По словам Бречалова, в каждом районе и городе региона работают сотни активистов, которые плетут сети, шьют обмундирование, вяжут теплые вещи, формируют гуманитарные грузы для участников СВО.

Семьи погибших на СВО бойцов ЧВК из Удмуртии получат по 1 млн руб

Власти Удмуртии приняли решение о региональной выплате семьям погибших участников спецоперации, воевавших в составе частных военных компаний, сообщает РИА Новости.

Они будут получать по 1 миллиону рублей. Как заявил глава региона Александр Бречалов, для близких погибших воинов это долгожданное и важное решение.

Отмечается, что внимание сейчас необходимо уделять социальной адаптации вернувшихся со спецоперации бойцов.

В Госдуме предложили уравнять в льготах военкоров и ветеранов

Законопроект, позволяющий журналистам, работающим в «горячих» точках, получать те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий, разработан и направлен на заключение в кабмин России, сообщает РИА Новости.

Как заявил один из его авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев, проект закона необходим, так как против России ведётся информационная война.

Парламентарий отметил, что нужно отблагодарить тех, кто находится на передовой, подвергая свою жизнь риску ради правды.