Группировка российских войск «Центр» отразила 10 контратак Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

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«Противник потерял до 595 военнослужащих», — подчеркнул он.

Кроме того, уничтожены три бронемашины «Козак», бронированная машина Humvee, шесть автомобилей и четыре гаубицы.

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Группировка войск «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ, добавил Савчук.

Накануне военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми изданию Newsweek заявил, что Вооруженные силы РФ передвигаются по территории Украины с ранее не наблюдавшимися темпами. Это тревожное развитие событий для Украины, подчеркнул он. По словам Кастехельми, украинские военные не смогут подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта «без больших потерь в живой силе».

1 ноября украинский пленный, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александр Долматов отмечал, что в рядах высшего командования ВСУ с каждым днем возрастает вероятность бунта против власти на Украине. Среди наиболее явных причин для соответствующего развития событий Долматов назвал возрастающие потери, плохое отношение к личному составу подразделений ВСУ и отсутствие коммуникации между частями войск Украины.

Ранее Медведев заявил, что Западу не хватило гибкости и ума для предотвращения СВО.