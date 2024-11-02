На Украине предложили отправлять командиров и экс-министров на передовую

Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская предложила отправлять на передовую неэффективных командиров и экс-министров, чтобы сохранить боеспособность армии. Ее слова приводит РИА Новости.

Берлинская указала, что в армии бригадой или подразделением «управляет идиот, который войны никогда не видел, а руководит только потому, что с кем-то детей крестил». На этом фоне она призвала отправлять неэффективных командиров, генералов, экс-министров оборонного ведомства не на пенсию и в отставку, а на передовую в качестве рядовых и «бросать в пехоту».

Кроме того, по ее мнению, на Украине нужно ввести мобилизацию женщин, иначе «вся страна будет в братских могилах». Она назвала такое решение «необходимым для обороны страны», поскольку без него «придется сдаться». Также Берлинская заявила, что к обороне страны нужно готовить все общество, включая детей с пятых-шестых классов.

«Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, именно для того, чтобы они не воевали», — заключила она.

Ранее в США заявили, что Украина столкнется с серьезной нехваткой военных через полгода-год.