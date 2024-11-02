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На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

В Днепропетровской области Украины в результате взрывов была повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
© globallookpress.com

По данным издания, из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут.

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Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что в Киеве в результате падения обломков сбитого беспилотника было повреждено здание Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мосийчук опубликовал снимки многоэтажного здания, на которых запечатлена частично разрушенная крыша.

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