Зеленский «устроил истерику» для получения военной помощи от стран Запада

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский «устроил истерику» для получения новой военной помощи от стран Запада, сообщает РИА Новости.

По словам Соскина, страны Запада пытаются убедить Зеленского в том, что Украина больше не может продолжать конфликт с Россией, а объемы военной помощи истощаются. В ответ на это сам Зеленский, по мнению Соскина, «устроил истерику и топает ножками».

«Зеленский как испорченный маленький ребенок топает ногами и кричит в истерике, что он хочет стрелять», — заявил он.

При этом бывший советник также заявил, что народ Украины тоже не хочет продолжать военные действия, но Киев это игнорирует.

«Надо остановиться, надо подложить под себя какие-то основы, чтобы не тонуть в этой трясине. Надо опереться на тех, кто тебе дает руку на спасение», — добавил он.

Ранее стало известно, что США выделят Украине новый военный пакет на 425 миллионов долларов.