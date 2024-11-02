В ДНР из-за обстрелов ВСУ пострадали шесть мирных жителей

Шесть человек получили ранения в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала суток.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

"В Никитовском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии пострадали два парня 2005, 2006 годов рождения, мужчины 1962, 1965 годов рождения. В Центрально-Городском районе Горловки при использовании противником ствольной артиллерии кассетного типа пострадал мужчина 1969 года рождения, в результате применения ствольной артиллерии пострадала женщина 1994 года рождения", - написал он.

Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

Всего ВСУ совершили 15 вооруженных атак, выпущено более 30 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный беспилотник. В результате обстрелов повреждены два жилых домостроения, а также объект гражданской инфраструктуры.