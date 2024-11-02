Австралия передала Украине снятые с вооружения бомбы

Австралия передала Киеву планирующие бомбы JDAM-ER, которые страна сняла с вооружения. Об этом сообщает Australian Defence Magazine.

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По данным издания, Австралия вывела из эксплуатации планирующие бомбы JDAM-ER в 2021 году вместе с истребителями F/A-18A/B Classic Hornet. Часть этих вооружений страна передала Украине, однако неизвестно, когда именно это было сделано. Впервые Австралия подтвердила, что поставила Киеву боеприпасы класса «воздух-земля» лишь в апреле 2024 года.

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Известно, что ВСУ впервые применили JDAM-ER в марте 2023 года, но то были боеприпасы, которые поставили им США.