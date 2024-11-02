Австралия передала Украине снятые с вооружения бомбы

Австралийская сторона передала киевскому режиму снятые с вооружения планирующие бомбы JDAM-ER, пишет Australian Defence Magazine.

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Точное количество переданных бомб, а также дата их поставки остаются неизвестными, передает ТАСС со ссылкой на Australian Defence Magazine. Авиабомбы передали после снятия их с вооружения у австралийских вооруженных сил.

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Ранее Австралия объявила о передаче списанных танки Abrams Украине, машины планировалось использовать для восстановления других танков. СМИ сообщали, что речь идет о танках M1A1 Abrams, которые были приобретены в 2004 году, и списаны в июле 2023 года.