Раскрыты сроки удара Ирана по Израилю

Иран может ударить по территории Израиля в ближайшие два-три дня, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на близкие к иранскому руководству источники.

© Лента.ру

По информации издания, удар могут нанести перед выборами президента США 5 октября.

Нетаньяху заявил, что в мире нет места, куда бы не добрался Израиль

Ранее заместитель пресс-секретаря израильской армии Элла Вавия заявила, что Тель-Авив готов к расширению эскалации со стороны Ирана. Она отметила, что удары ЦАХАЛ по иранским военным объектам обеспечили более широкую свободу действий авиации.