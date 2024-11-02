Раскрыты сроки удара Ирана по Израилю

Тегеран может ударить по объектам на территории Израиля в ближайшие 2-3 дня. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник в Иране.

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Накануне официальный представитель КСИР, генерал-майор Али Мохаммад Наэини сообщил, что ответ Ирана на израильскую атаку будет отличаться внезапностью и превзойдет все ожидания противника.

Собеседник газеты предположил, что удар будет нанесен во вторник, 5 ноября, в день президентских выборов в Соединенных Штатах.

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Напомним, что в начале октября иранские военные нанесли удар по ряду объектов в Израиле. В Тегеране подчеркнули, что это возмездие за действия ЦАХАЛ в Ливане, секторе Газа и Сирии.

26 октября Армия обороны Израиля заявила о нанесении мощного ответного удара, в рамках которого были задействованы десятки самолетов, в том числе, новейшие.