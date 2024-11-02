Российские БПЛА уничтожили отряд ВСУ в Запорожской области

Командир расчета ударных БПЛА мотострелкового полка гвардейского соединения Вооруженных сил России заявил, что российская сторона с помощью боевых дронов уничтожила отряд ВСУ у поселка Работино в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам командира расчета, во время «ночной охоты» российские БПЛА уничтожили украинский отряд, включающий в себя около пяти человек. Он также добавил, что военные ВСУ пытались скрытно занять свои позиции, но были обнаружены беспилотниками.

«Во время воздушной разведки местности была обнаружена группа противника, пытавшаяся занять позиции в одной из лесополос на линии боевого соприкосновения в районе Работино. Группой принято оперативное решение атаковать отряд ВСУ. В результате удара было уничтожено около пяти украинских военных. Атака велась в ночное время суток, так называемая "ночная охота". Засекли, посчитали, ликвидировали», — рассказал он.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска пробили оборону ВСУ севернее Работино.