ВСУ намерены привлекать к разминированию женщин и инвалидов

Минобороны Украины сообщило, что к разминированию страны собираются привлекать женщин, ветеранов боевых действий и инвалидов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в украинском Минобороны, таким образом к разминированию будет предоставлен «равный доступ» разным слоям населения. При этом реализацией трудоустройства украинцев с инвалидностью, в том числе и ветеранов боевых действий, занимается ООН.