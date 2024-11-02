ВСУ намерены привлекать к разминированию женщин и инвалидов
Минобороны Украины сообщило, что к разминированию страны собираются привлекать женщин, ветеранов боевых действий и инвалидов. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказали в украинском Минобороны, таким образом к разминированию будет предоставлен «равный доступ» разным слоям населения. При этом реализацией трудоустройства украинцев с инвалидностью, в том числе и ветеранов боевых действий, занимается ООН.
«Одной из главных целей противоминной деятельности в системе Министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью», — заявили в Минобороны Украины.