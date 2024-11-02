В Херсонской области ранены два человека из-за обстрелов ВСУ

Два мирных жителя получили ранения в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"За последние сутки от обстрелов киевских боевиков пострадали два жителя Алешкинского округа. В селе Крынки из-за террористического удара укрофашистов мужчина 1963 года рождения получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в Скадовск. В Алешках ВСУ обстреляли жилые кварталы города. В результате пострадала женщина 1980 года рождения. Ее доставили в местную больницу", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в Новой Каховке в результате обстрелов ВСУ сгорело здание магазина. Жертв и пострадавших нет.