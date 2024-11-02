Зеленский перенес День ракетных войск с 3 ноября на 4 декабря

Украинский президент Владимир Зеленский накануне Дня ракетных войск подписал указ о переносе праздника на месяц вперед. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

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«Если раньше праздник отмечался 3 ноября, то теперь <...> он назначен на 4 декабря», — говорится в публикации.

В материале со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подчеркивается, что дата 3 ноября «связана с событиями Второй мировой войны». Из-за этого она ассоциируется у людей с советским периодом.

При этом 4 декабря традиционно отмечается День святой Варвары. В США и европейских странах ее считают покровительницей артиллерийских войск, пояснили журналисты.

Они добавили, что решение о праздновании Дня ракетных войск в ноябре принял бывший глава государства Леонид Кучма. Это произошло еще в 1997 году. Тогда власти страны руководствовались тем, что 3 ноября 1943 года началась Киевская наступательная операция Красной Армии, завершившаяся освобождением украинской столицы и города Житомира от немецких захватчиков.