Названо число российских военнопленных, вернувшихся по обмену с 2022 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала число российских военнопленных, которые с 2022 года были возвращены из украинского плена в рамках обмена между сторонами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, с 2022 году Россия и Украина провели более 45 обменов пленными. В результате этих договоренностей в Россию вернулось около трех тысяч военнопленных с каждой стороны.

«В 2022 году, при содействии, в том числе, международных посредников, между Москвой и Киевом достигнуты договоренности об обмене военнопленными. За это время время было проведено более 45 обменов, в рамках этих обменов на родину возвращено около трех тысяч военнослужащих с каждой стороны», — рассказала Захарова во время брифинга.

Ранее военкор рассказал об обмене военнопленными в Курской области.