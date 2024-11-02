Украинская армия может физически развалиться и тогда российские силы начнут натиск, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, конфликт на Украине подходит к концу.

"Конфликт подходит к концу, украинская армия может просто физически развалиться, и тогда начнется натиск со стороны России", — сказал он.

Ранее Дэвис говорил, что Украине не хватает бригад, чтобы восполнить все бреши на линии фронта. Он добавил, что ВСУ не смогут удерживать позиции в Курской области и не получат никакой пользы от этой атаки.

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Военный аналитик финской Black Bird Group Эмиль Кастехельми рассказал, что российские военнослужащие наступают на фронте шириной до 65 километров от Селидово до Великой Новоселки и планируют окружить район Курахово. По его словам, Украина до конца года может потерять этот город. Он добавил, что продвижение России в Донбассе идет быстро и это «тревожное развитие событий для Украины, поскольку таких быстрых движений обычно не наблюдается».

В субботу, 2 ноября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал начальнику генштаба Чехии Карелу Ржегку, что российские силы ведут одно из самых мощных наступлений с начала СВО. По его словам, ситуация на фронте для украинской армии продолжает оставаться сложной.