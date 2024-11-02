Израильские военные захватили в плен высокопоставленного члена «Хезболлы»

Группа израильских морпехов захватила в плен высокопоставленного командира ВМС шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на неназванного чиновника, передает РИА Новости.

По его словам, захват был произведен в рамках ночной операции в северном Ливане.

«Израильские морские котики захватили высокопоставленного члена военно-морских сил "Хезболла" Имада Амхаза», — добавил Равид.

Он отметил, что командира захватили с целью допроса для получения информации о военно-морских операциях движения.