Израильские военные захватили в плен высокопоставленного члена «Хезболлы»
Группа израильских морпехов захватила в плен высокопоставленного командира ВМС шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на неназванного чиновника, передает РИА Новости.
По его словам, захват был произведен в рамках ночной операции в северном Ливане.
«Израильские морские котики захватили высокопоставленного члена военно-морских сил "Хезболла" Имада Амхаза», — добавил Равид.
Он отметил, что командира захватили с целью допроса для получения информации о военно-морских операциях движения.