Следователи выясняют причину гибели российских военнопленных в Курской области

Пресс-служба ГВСУ СК России сообщает, что следователи выясняют детали гибели российских военнопленных в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом в СК прокомментировали ранее опубликованное в сети фото, на котором можно было увидеть тела российских военнопленных. При этом у одного из погибших связаны руки.

Как рассказали в СК, по факту опубликованных фото было возбуждено уголовное дело. В данный момент следователи пытаются определить место, на котором были сделаны снимки.