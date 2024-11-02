Следователи выясняют причину гибели российских военнопленных в Курской области
Пресс-служба ГВСУ СК России сообщает, что следователи выясняют детали гибели российских военнопленных в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
Таким образом в СК прокомментировали ранее опубликованное в сети фото, на котором можно было увидеть тела российских военнопленных. При этом у одного из погибших связаны руки.
Как рассказали в СК, по факту опубликованных фото было возбуждено уголовное дело. В данный момент следователи пытаются определить место, на котором были сделаны снимки.
«Врид заместителя председателя СК России – руководителя ГВСУ Константин Корпусов поручил руководителю следственного управления ГВСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место, где произведена фотография, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов и установить всех лиц, причастных к преступлению», — сказано в сообщении СК.