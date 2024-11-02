Ракета хуситов чуть не задела эсминец США

Ракета, выпущенная в июне правящим на севере Йемена шиитским движением «Ансар Алла» в сторону американского авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море, прошла всего в 200 метрах от корабля. Об этом сообщает газета The National Interest.

В издании считают, что данный инцидент подчеркивает «растущую точность наведения ракет хуситов, вызывая обеспокоенность по поводу безопасности на море» и «риски, с которыми сталкиваются американские корабли».

При этом в National Interest отмечают, что ракета хуситов не смогла бы потопить авианосец, но нанесла бы значительные повреждения. Кроме того в издании заявили, что ни один авианосец ВМС США не был потоплен во время боевых действий со времен окончания Второй мировой войны.