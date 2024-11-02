Главу украинского ГУР признали террористом

Росфинмониторинг внес главу отдела «ЮГ» главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР) Николая Сподара* в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает источник, Сподар* является фигурантом дела старшего офицера ГУР МО Украины капитана 1-го ранга Сергея Швиденко, который ранее был приговорен в России к 6,5 годам тюремного заключения за подготовку диверсантов. При этом в ходе расследования дела Швиденко заявлял, что его непосредственным куратором являлся Сподар*, возглавляющий оперотдел ГУР.

«Сподар Николай Богданович*, 06.03.1965, село Народичи Житомирской области УССР», — сказано в сообщении Росфинмониторинга.

Ранее правнучку летчика Чкалова внесли в список террористов и экстремистов.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.