Пропавшего после ранения бойца СВО обвинили в дезертирстве

Пропавшего после ранения в зоне СВО бойца Сергея С. из Екатеринбурга обвинили в дезертирстве. Об этом в субботу, 2 ноября, рассказал депутат Государственной думы Максим Иванов.

— Ходили в атаку, видели, как его ранило. Пытались вытащить, но был повторный прилет из миномета… Дальше следы теряются, — написал слова сослуживцев бойца Иванов в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что объявлять после этого молодого человека дезертиром — это «бред». Прокуратура продолжает разбираться в этом деле. По словам Иванова, «честное имя парня надо защитить».

Стало известно, что участник специальной военной операции Виктор Стешов восемь часов полз до российских позиций после того, как ему оторвало ногу взрывом — он наступил на противопехотную мину. Сейчас мужчина использует протез.

До этого жительницы Свердловской области, потерявшие связь с мужьями, узнали их на видеоролике из зоны проведения специальной военной операции. На Украине появилось видео, на котором запечатлены пленные бойцы, называющие свои имена, города и воинские части.