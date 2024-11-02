Военэксперт поставил точку в споре о взятии Харькова

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что Генштаб ВС России уже разработал план взятия Харькова. По его словам, подобная операция целесообразна только после полного разгрома Вооруженных сил Украины в новых регионах РФ — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Харьков не входит в зону, которую ВС РФ должны взять под контроль. Полагаю, что план взятия Харькова уже Генштабом ВС РФ разработан. Думаю, как только падет Краматорск, мы займемся Харьковом и Днепропетровском. Главное — взять под контроль территории новых регионов России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Думаю, мы создадим условия, чтобы Харьков сам сдался. Вы представляете, что такое штурмовать огромный город? — высказался Матвийчук.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что военнослужащие ВС России установили контроль над Кураховкой. Кроме того, российские бойцы из группировки войск «Запад» взяли населенный пункт Першотравневое в Харьковской области.

Эксперт назвал сроки взятия Харькова Россией

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Леонидовка в ДНР, в боях принимали участие бойцы группировки войск «Центр». Кроме того, российские бойцы взяли в ДНР населенные пункты Новоукраинка и Шахтерское. Их заняли военнослужащие подразделений группировки войск «Восток».