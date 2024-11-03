"Хезболла" атаковала израильский военный лагерь Эльяким

Ливанская шиитская милиция "Хезболлах" использовала беспилотные летательные аппараты при атаке на военно-тренировочный лагерь Эльяким на севере Израиля. Об этом говорится в коммюнике, размещенном в Telegram-канале формирования.

"Силы сопротивления запустили беспилотники, которые нанесли удары по тренировочному лагерю Эльяким Северного военного округа и точно поразили все объекты", - указывается в тексте.

Целью шиитских бойцов во второй половине дня впервые стала ремонтно-техническая база израильских ВВС, расположенная под Хайфой, по которой были выпущены высокоточные ракеты.

Ранее атакам подверглись полевой лагерь 933-й пехотной бригады "Нахаль" в Нетании и армейская казарма в еврейском поселении Яара.

В коммюнике сообщается, что бойцы сил сопротивления подбили израильский танк Merkava в окрестностях пограничного города Метула в Верхней Галилее.