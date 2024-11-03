Ситуация в Курской области утром 3 ноября: погода, бои, пленные

Российские военкоры обсуждают ситуацию в Курской области. Какие последние новости известны утром 3 ноября, как погода влияет на боевую обстановку, где разворачиваются основные бои, что известно о пленных бойцах ВСУ?

Какова ситуация в Курской области утром 3 ноября

Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что ВС РФ продвинулись в районе Новоивановки и Плехово в Курской области.

«ВСУ предприняли одну контратаку численностью до восьми человек из состава 95 одшбр в районе н. п. Малая Локня, успеха не имели. После высадки из ББМ (боевой бронированной машины. — NEWS.ru), группа накрыта артиллерийским огнем, уничтожено до пяти <...> [бойцов ВСУ] и ББМ», — пишут авторы.

В ходе контрбатарейной борьбы также уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ и 120-мм миномет, добавил источник. Кроме того, потери противника в живой силе от огня артиллерии и тяжелой огнеметной системы превысил 100 человек, подчеркнул канал.

«Северный ветер» отметил, что общее продвижение ВС РФ в Курской области за сутки составило до 400 метров.

«Как и ожидалось, погода внесла свои коррективы в интенсивность боевых действий. Это может дать возможность солдатам ВСУ, окруженным в Кореневском районе, подумать о сдаче в плен. Сегодня сдались еще четыре вэсэушника (всего 409)», — сообщил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что о ситуации в Курской области было известно к исходу 2 ноября

Как сообщил Telegram-канал «Рыбарь», последние несколько дней в Курской области наблюдается снижение интенсивности боев, однако активная работа ВС РФ идет на всех участках.

«В Глушковском районе интенсивность обстрелов на этом участке тем не менее остается высокой. Обстановка остается стабильной последнюю неделю. Со стороны противника новых попыток пересечь линию госграницы не фиксируется. В Кореневском районе продолжаются боевые действия в районе Любимовки и Толстого Луга. Изменений конфигурации фронта за истекшие сутки не зафиксировано. В то же время отражено несколько накатов ВСУ на позиции ВС РФ», — пишет канал.

Источник отметил, что из Суджанского района поступили кадры, которые подтверждают контроль российских войск над окраинами Погребков, на южной окраине села бронетранспортер ВС РФ обстреливал позиции ВСУ в лесополосе у реки Малая Локня.

«Столь уверенная работа бронемашины также подразумевает то, что часть лесополос с восточного фланга также освобождена ВС РФ. Одновременно отмечается активность оперативно-тактической авиации ВКС России, поразившей ПВД противника в районе Кругленького и Мартыновки», — заключили авторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как ВС РФ уничтожают технику противника в Курской области

Вертолет Ка-52М «Аллигатор» ВС РФ уничтожил пехоту и бронетехнику украинских войск в курском приграничье, сообщили в Минобороны России.

«Экипаж Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, после применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек. Затем вертолет вернулся на площадку вылета.