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Новую самоходку для ВДВ направили на госиспытания

Новое самоходное артиллерийское орудие (САО), которое построили для нужд Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, направили на государственные испытания. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС.

Новую самоходку для ВДВ направили на госиспытания
© ТАСС

«Прямо отсюда САО отправляется на государственные испытания. Предварительные испытания все проведены, проведены успешно», — сказал он на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Калашников»).

САО на базе боевой машины десанта БМД-4М разработано для замены советской установки «Нона-С». Защищенность плавающей машины весом 18 тонн обеспечивает противопульная броня. САО «Лотос» оснащено универсальным орудием 2А51 калибра 120 миллиметров, которое сочетает свойства пушки, гаубицы и миномета.

В августе Лушников сообщил, что «Лотос» начали тестировать в зоне проведения специальной военной операции. Он отметил, что машина уже прошла испытания более чем по 130 видам проверок.

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