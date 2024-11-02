Новую самоходку для ВДВ направили на госиспытания

Новое самоходное артиллерийское орудие (САО), которое построили для нужд Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, направили на государственные испытания. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС.

«Прямо отсюда САО отправляется на государственные испытания. Предварительные испытания все проведены, проведены успешно», — сказал он на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Калашников»).

САО на базе боевой машины десанта БМД-4М разработано для замены советской установки «Нона-С». Защищенность плавающей машины весом 18 тонн обеспечивает противопульная броня. САО «Лотос» оснащено универсальным орудием 2А51 калибра 120 миллиметров, которое сочетает свойства пушки, гаубицы и миномета.

В августе Лушников сообщил, что «Лотос» начали тестировать в зоне проведения специальной военной операции. Он отметил, что машина уже прошла испытания более чем по 130 видам проверок.