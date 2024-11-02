Граждане Чехии, которым президент страны Петр Павел разрешил вступить в ряды ВСУ, не нужны своему государству, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы Александр Толмачев. По его мнению, новость о «благословении» чехов их собственным президентом на службу в украинской армии уже не удивляет, особенно после сноса памятника маршалу Ивану Коневу, освобождавшему Чехию от гитлеровцев, и уничтожения памяти о 140 тысячах красноармейцев, отдавших жизни за чешский народ.

Видимо, среди той горстки не нужных своей родине горемык — духовные и кровные наследники солдат из чешских добровольческих дивизий СС. Наверное, опять назовут себя «Богемией и Моравией», «Святым Вацлавом» или «Лютцовом» — и вперед, по старой памяти, погибать в бою против русских. Другого исхода не будет. Эти наемники — позор для Чехии, — подчеркнул Толмачев.

Ранее стало известно, что с просьбой к властям Чехии воевать на стороне Украины обратились 180 жителей, но сколько заявлений было отклонено, не сообщается. Чешские законы не позволяют участвовать гражданам страны в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения главы государства. Это правило также может распространяться на имеющих ВНЖ в республике иностранцев.

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что президенту Чехии не нужны граждане страны, которым он разрешил вступить в ВСУ. По ее словам, после этого на международных площадках руководство Чехии вместе с представителями Киева будут делать вид, что «озабочены судьбой военнопленных».