60 граждан Чехии получили разрешение отправиться на Украину и присоединиться к ВСУ, сообщает Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Филипа Платоша.

Разрешения были подписаны президентом республики Петром Павлом. Отмечается, что всего главе республики было подано 180 заявлений.

Российские военные ранее сообщали о наемниках ВСУ из самых разных стран мира. Исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что в России составляют поименные списки иностранных наемников на Украине. По ее словам, всех их ждет незавидная участь.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что вербовку наемников в состав ВСУ активно ведут спецслужбы Запада, частные военные компании из США и Польши, а также немецкие правоэкстремистские и неонацистские организации.