Кадыров отменил свой приказ спецназу «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что после обращений украинцев отменил приказ не брать пленных, ранее отданный спецназу «Ахмат». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

29 октября Рамзан Кадыров сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне. По его словам, в результате загорелась крыша пустующего здания на территории, жертв и пострадавших не было. В тот же день глава Чечни пообещал «возмездие» и заявил, что отдал приказ чеченцам не брать военнослужащих Вооруженных сил Украины в плен.

Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

Сегодня Рамзан Кадыров рассказал, что в администрацию республики на его имя «поступило более двух тысяч писем от жителей Украины, в которых они просят отменить ранее данный приказ».

«Объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам – это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания», - пояснил политик.

Он подчеркнул, что ранее отданный приказ «не брать пленных» отменен, и «желающие сдаться российским войскам будут жить».