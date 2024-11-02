С подконтрольной ВСУ территории вывезли помогавшего ВС России американца

Американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал армии России, вывезли с территории, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в силовых структурах, американца вывели с подконтрольной ВСУ территории 27 октября. Это произошло в районе села Богоявленка в Донецкой народной республике (ДНР) — впоследствии Мартиндейла доставили в Донецк.

Гражданин Америки находится на украинской территории еще до начала СВО — с 11 февраля 2022 года. Силовики рассказали, что Мартиндейл установил связь с российскими силовыми структурами и в течение двух лет передавал координаты украинских военных объектов, что помогало наносить удары по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.