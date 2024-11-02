Сырский заявил о мощнейшем продвижении России

Глава ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия находится в сложной ситуации на фоне одного из самых мощных наступлений России. Новые заявления Сырского опубликованы на его страницах в соцсетях.

Глава ВСУ 2 ноября сообщил о своей встрече с делегацией Вооруженных сил Чехии. Делегацию возглавлял начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржегка.

По словам Сырского, он проинформировал чешских коллег о ситуации на поле боя, которая «остается сложной». Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений, подчеркнул глава ВСУ. Он добавил, что ВСУ столкнулись с одним из мощнейших продвижений россиян с начала конфликта.

«Чехия является преданной союзницей Украины, ставшей инициатором ряда критически важных инициатив», - подчеркнул Сырский.

Он отметил, что по инициативе Чехии были созданы коалиции по развитию способностей артиллерии и бронетанковой техники, авиационная коалиция и коалиция интегрированной системы ПВО/ПРО.

На фоне провалов ВСУ Сырского могут отправить в отставку

Ранее Сырский доложил Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации в районах Красноармейска и Дзержинска. Красноармейск считается «западными воротами Донбасса». Город представляет собой транспортный узел и лежит на трассе, которая является важным маршрутом снабжения украинских сил в регионе.