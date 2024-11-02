Минобороны сообщило об ударе по нацбатальону ВСУ

Российские силы нанесли удар по пункту управления националистического формирования ВСУ, созданного членами «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщается в очередной сводке Минобороны.

В сообщении подчеркивается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ также нанесли поражение объекту энергетической инфраструктуры ВСУ, топливной базе украинских сил, цеху производства дронов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 149 районах.

Российские средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические американские ракеты ATACMS, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 50 беспилотников самолетного типа.

ВС РФ перерубили ключевую транспортную развязку ВСУ в центре Часова Яра

Всего с начала СВО были уничтожены 647 самолетов ВСУ, 283 вертолета, более 35 тысяч беспилотников, 585 зенитных ракетных комплексов, более 19 тысяч танков и других боевых бронированных машин. Также ВСУ потеряли 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, более 17 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, а также почти 28 тысяч единиц автомобильной военной спецтехники.

* запрещенная в РФ террористическая организация.