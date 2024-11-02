Иран пригрозил США и Израилю «сокрушительным ответом»

Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи пообещал «сокрушительный ответ» на действия Израиля и США. Его слова приводит агентство IRNA.

© EPA/TACC

Такое заявление аятолла сделал сегодня в ходе встречи со студентами, подчеркнув, что США и Израиль «годами унижали иранский народ».

«Иран, безусловно, сделает все необходимое для подготовки к противостоянию империализму в военном, оружейном или политическом плане», - заверил Сейед Али Хаменеи.

Он также отметил, что ответ на действия Тель-Авива и США «не вопрос мести, а логичный шаг, соответствующий религии и международному праву».

Напомним, что Израиль уже больше года ведет активные действия в секторе Газа и наносит удары по целям движения ливанской «Хезболлы». Месяц назад ЦАХАЛ начал наземную операцию в южном Ливане.

В ночь на 26 октября израильские самолеты и беспилотники нанесли массированный удар по Ирану. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пояснили, что атака была предпринята в ответ на действия Тегерана и его союзников. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удалось нанести ущерб ракетному производству Ирана. Он добавил, что удар был мощным и «достиг всех целей». При этом в заявлении сил ПВО Ирана отмечалось, что «атака была успешно перехвачена и отражена».