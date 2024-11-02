Торецк, Харьков, Часов Яр: новости с фронта СВО

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 2 ноября?

Что происходит у Ильинки, Максимовки, Новоукраинки, Покровска, Степановки, Торецка, Угледара, Харькова, Шахтерского, Часова Яра и Ясной Поляны?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Без существенных изменений в ЛБС. Идут позиционные бои с применением средств дальнего поражения. Донецкий фронт. В районе Ясной Поляны российские войска продолжают развивать успех, подтягивая фланги и проводя зачистку местности. Также на направлении фиксируется продвижение российских войск в направлении населенного пункта Максимовка. Севернее Кураховского водохранилища ВС РФ продвигаются в районе Степановки и Ильинки, по некоторым данным, под контролем российских войск находится большая часть территорий этих населенных пунктов. В Дзержинске (Торецке) продолжаются городские бои, ВСУ продолжают перебрасывать туда свои резервы, однако купировать продвижение ВС РФ ни в самом городе, ни на флангах у них не выходит», — сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По его данным, на Часовоярском направлении продолжаются боестолкновения в городе, а также на флангах.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

«Продолжаются тяжелые бои за Торецк (Дзержинск). В районе улицы Героев Труда ВСУ признают утрату бывшего завода, ВСУ контратакуют, замедляя темпы нашего продвижения. Минобороны России подтвердило освобождение Леонидовки севернее Нью-Йорка (Новгородского). На Покровском направлении — бои в районе Ильинки и Степановки. ВС России развивают успех и выравнивают линию фронта севернее Кураховского водохранилища, где снабжение войск противника становится все труднее», — пишет Telegram-канал «Два майора».

Авторы канала отмечают, что на Южно-Донецком направлении выравнивается линия фронта после взятия под контроль российскими войсками Ясной Поляны.

«ВС России закрывают „карманы“ и проводят зачистку местности. Подтверждено освобождение Шахтерского и Новоукраинки», — отмечают источники канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Рыбарь»

«Российские войска нанесли несколько ударов по целям в тыловых районах на подконтрольной киевскому режиму территории, в числе прочего поразив объект МВД в Харькове. На Курском направлении продолжаются бои вдоль всей линии соприкосновения. Российские войска поражают позиции и объекты ВСУ в Сумской области», — сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

По его информации, на Южно-Донецком направлении российские войска взяли под контроль Новоукраинку и Ясную Поляну, а также выбили ВСУ с западной окраины Шахтерского.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.