Автомобильный концерн Hyundai может выпустить танк на водороде

Hyundai показал танк будущего с водородной силовой установкой и дроном. Концерн представил рендеры K3 — футуристичной боевой машины. В будущем она может заменить основной танк, используемый в корейской армии, известный как K2 «Черная пантера». Танку нового поколения положены автопилот, собственный дрон и различные «фишки», призванные сделать его менее заметным на поле боя. Никакой информации о серийном воплощении машины пока нет, и вряд ли оно появится до конца текущего десятилетия.

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Первые изображения этого танка появились еще год назад. Его разработкой занимается Hyundai Rotem — «дочка» Hyundai, специализирующаяся на поездах, танках и бронетехнике, а также автономных системах вооружений.

Часть внешних панелей K3 выполнена в виде сот. Спереди установлены тонкие светодиодные фары, над которыми высится 130-миллиметровая гладкоствольная пушка. Корпус сделан из стали и керамокомпозита. Покрытие особое: как утверждает Hyundai Rotem, краска может поглощать радиолокационные лучи, чтобы танк было сложнее обнаружить.

© Hyundai

© Hyundai

По задумке Hyundai, танк будет максимально автоматизированным, хотя сможет вместить экипаж из трех человек — командира, механика-водителя и наводчика. У него также будет собственный дрон-разведчик.

Первоначально K3, как и нынешний K2, может выпускаться с дизельным двигателем, а затем — поэтапно — корейские танки будут заменяться на водородные. Плюс такой установки для танка — в низкой тепловой сигнатуре по сравнению с вариантами на «тяжелом» топливе, что тоже увеличит скрытность.

По прогнозу Hyundai Rotem, разработка K3 будет завершена не раньше 2030 года. В распоряжении армии машина поступит, вероятно, не раньше 2040-х.