Вооруженные силы (ВС) РФ освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Першотравневое взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». Отмечается, что на этом направлении потери формирований украинской армии составили до 470 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и прочая техника.

Кураховку в ДНР освободили военные группировки войск «Центр». Потери противника на этом направлении составили до 535 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, артиллерия и иная техника.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравление военнослужащим 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Кураховки. Он поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что они обеспечат безопасность России.