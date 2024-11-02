США перебросят в Европу оперативную группу стратегических бомбардировщиков

США в ближайшие дни перебросят в Европу оперативную группу стратегических бомбардировщиков. Как сообщает ТАСС, об этом заявило европейское Командование ВВС Соединенных Штатов.

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Самолеты прибудут из континентальной части США и будут развернуты в зоне ответственности командования в рамках давно спланированной операции. Место их базирования и количество не раскрываются.

«В ходе развертывания экипажи американских бомбардировщиков в течение нескольких недель будут тренироваться и действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО, демонстрируя приверженность США глобальной безопасности и стабильности», — заявили в командовании.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что министр обороны США Ллойд Остин поручил перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, в том числе эсминцы, истребители и бомбардировщики. Они начнут прибывать в ближайшие месяцы, когда авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln будет готовиться к уходу из региона.