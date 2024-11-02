В «Ростехе» рассказали о «ракетной сколопендре» Российской армии

«Ростех» опубликовал страницу календаря с «тактической ракетной сколопендрой Российской армии». Ее можно увидеть в Telegram-канале госкорпорации.

© «Ростех»

В рамках арт-проекта #БоевыеМонстрыРостеха компания представила календарь на ноябрь, в котором в образе гигантской многоножки-хищника выступил российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».

«Машина несет мощнейшую боевую часть. Ее хватит, чтобы уничтожить здание, военный корабль или укрепление. Эффективной защиты от ракет этого комплекса не существует», — рассказали в госкорпорации.

Там напомнили, что ОТРК активно используются в зоне специальной военной операции.

В августе «Ростех» показал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У в образе небесного кита-локатора.

В июне госкорпорация в рамках арт-проекта #БоевыеМонстрыРостеха в своем Telegram-канале представила пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи.