В Киеве раздались взрывы

В столице Украины — городе Киеве — ночью произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале ТСН.

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«В Киеве были слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:38 по московскому времени.

Каких-либо подробностей телеканал не приводит. В 1:24 ТСН заявлял, что к украинской столице направляются беспилотные летательные аппараты.

В Киеве произошел взрыв

Накануне о взрывах в Киеве и области писали украинские СМИ. По информации украинского издания «Страна.ua», в столице на фоне воздушной тревоги слышали несколько взрывов.

О взрыве в пригороде Киева, в Вышгородском районе, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, в Киеве и регионе работали системы противовоздушной обороны.

Утром 2 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев отмечал, что в районе Киева произошли пять взрывов. По его словам, российские войска поразили место хранения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункт дислокации наемников.

В ночь на 2 ноября украинские СМИ также сообщали о серии взрывов в Киеве и Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский в Евросовете пожаловался на сложные зимы для Украины и попросил ПВО.