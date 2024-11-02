ЦАХАЛ заявила о ликвидации еще одного командира «Хезболлы»

Командир ракетного подразделения «Насер» ливанского шиитского движения «Хезболла» ликвидирован, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Там отметили, что убит также командир по управлению системами беспилотников этого подразделения.

Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар по району Джуайя на юге Ливана и ликвидировал командира ракетного подразделения «Насер» (движения — NEWS.ru.) «Хезболлы», террориста Джафара Хадера Фаура, а также командира по управлению системами беспилотников этого подразделения, — указали военные.

Ранее израильские бойцы ликвидировали на территории Сирии еще одного командира ливанской шиитской организации «Хезболла». Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари пояснил, что уничтоженный глава организации отвечал за финансовые вопросы. По данным ЦАХАЛ, «Хезболла» получает финансирование напрямую от Ирана, а также за счет предприятий, созданных шиитской организацией в Йемене, Ливане, Сирии и Турции.

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До этого израильские военные также нанесли серию ударов по целям на юге Ливана, в результате которых были уничтожены более 65 бойцов «Хезболлы». Кроме того, были поражены различные объекты инфраструктуры, используемые для атак по израильской территории. ВВС Израиля провели и военную операцию, целью которой стали объекты организации, расположенные на южных окраинах Бейрута.