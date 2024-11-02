CNN показал спутниковые снимки китайского «мини-авианосца»

Китай завершает строительство новейшего авианосца на верфи Guangzhou Shipyard International в южной провинции Гуандун. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.

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По словам бывшего командира подводной лодки ВМС США Томаса Шугарта, этот авианосец имеет необычную форму и размер: он намного меньше предыдущих китайских авианосцев.

Авианосец меньше даже десантных кораблей типа 075, используемых военно-морскими силами Китая, что позволяет предположить, что страна строит первый в мире гражданский авианосец в качестве своего рода океанографического исследовательского судна, поделился мнением Шугарт.

Впервые о строительстве китайского корабля сообщил журнал The War Zone, также ссылаясь на спутниковые снимки. Эксперты выяснили, что новый авианосец — 200 м в длину и около 40 м в ширину. Также судно имеет большой «главный остров» справа от центра палубы и поменьше — ближе к носу.