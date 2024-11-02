Разоблачена тайная схема Запада по поставкам оружия Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что у западных стран есть «скрытая» схема поставок Украине оружия дальнего действия. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Константинова, западные дальнобойные ракеты могут в ближайшее время доставить на Украину в разобранном виде. Вскоре после этого Киев может заявить, что производит собственные ракеты, считает спикер парламента Крыма.

«Все заявления о запретах [на поставки дальнобойного оружия] - не более, чем создание себе алиби», - заявил Константинов.

Ранее стало известно, что Британия пытается убедить США одобрить атаки ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Для точных ударов этим ракетам необходима засекреченная американская система картографических данных. На переговорах 13 сентября президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер обсудили разрешение на удары Storm Shadow, но договоренности не достигли. Не изменили ситуацию и недавние переговоры Байдена с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Зеленский пожаловался на оружие Запада: «Россия движется быстрее»

Разведка США предупредила, что Россия применит «более мощные» ответные меры против США и их партнеров, если Украине разрешат наносить удары вглубь РФ западным оружием. Кроме того, по мнению разведчиков, дальнобойные ракеты в любом случае не оказали бы серьезного влияния на конфликт: у Киева таких ракет мало, а будут ли новые поставки - неясно. Разрешение на удары по России разведка сочла «потенциальным риском с неопределенными выгодами».