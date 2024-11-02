Золотов приехал к бойцам Росгвардии в Курскую область с посланием от Путина

Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил Курскую область, чтобы проверить, как подразделения ведомства справляются с поставленными задачами. В пресс-службе Росгвардии рассказали, что директор заслушал доклад командующего группировкой войск ведомства Вячеслава Пыткова о текущей ситуации в зоне ответственности. Он также передал солдатам и офицерам слова благодарности от президента РФ Владимира Путина.

Главнокомандующий посетил командный пункт группировки войск (сил) Росгвардии, побывал в боевых порядках подразделений ведомства, пообщался с бойцами и командирами. <...> От имени Верховного главнокомандующего и от себя лично генерал армии Виктор Золотов поблагодарил солдат и офицеров за мужество и профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач, пожелал им успехов, удачи, скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми, — говорится в сообщении.

Кроме того, Золотов оценил условия, в которых размещается личный состав. Глава ведомства также проверил, все ли у них есть необходимое: от питания и экипировки до вооружения и боеприпасов.

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Ранее число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область возросло до 352. По информации властей, 21 человек на данный момент проходит лечение в стационарах. Среди обратившихся за помощью граждан числятся 11 детей. В 96 пунктах временного размещения, развернутых в регионе, проживают 7379 человек.